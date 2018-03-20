В Донбассе начинает работу Украинский Народный Трибунал над военными преступниками

Жители Донецка и Луганска утвердили окончательное название суда по преступлениям украинской власти. Он стал называться Украинский Народный Трибунал. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявила председатель суда, юрист из Донецка Елена Шишкина.

По ее словам, Трибунал уже начал подготовительную работу к первому заседанию, которое состоится 26-27 марта. Процесс будет проходить в соответствии с украинским законодательством. Вызов подсудимых будет осуществлен по электронной почте в адрес президента Украины Петра Порошенко и других фигурантов.

Также в Донецке состоялось учредительное собрание членов инициативной группы Трибунала, на котором был утвержден устав и состав трибунала, а также объявлено о запуске официального сайта, куда все желающие могут направить свои предложения и оставить заявку для участия в Трибунале. Ожидается, что сайт заработает в ближайшие дни.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, о создании народного трибунала заявил 22 февраля глава ДНР Александр Захарченко в ответ на принятый в Киеве закон об "оккупации Донбасса".