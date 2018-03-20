Система tax free заработает в городах-участниках ЧМ-2018

Система tax free заработает к ЧМ-2018 по футболу во всех принимающих его городах, сообщил замглавы ФТС Тимур Максимов.

"Уже вышло поручение правительства, где всем все расписали. Так что вариантов нет: все заработает", – цитирует Максимова РИА Новости.

При этом он отметил, что система tax free будет запущена чуть раньше начала самого ЧМ-2018, поскольку до чемпионата необходимо ее протестировать.

Постановление о введении системы tax free в пилотном режиме в шести аэропортах РФ было подписано премьер-министром страны Дмитрием Медведевым 12 февраля. Пилотный проект стартует в четырех наиболее популярных у иностранных туристов регионах - Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург.

Пилотный режим продлится до 31 декабря 2018 года.

Закон о введении системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров был подписан президентом в конце прошлого года.