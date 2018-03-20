В Югре из-за грубейших нарушений аннулированы результаты выборов на избирательном участке

Из-за грубейших нарушений процедуры подсчета голосов итоги голосования в селе Полноват Ханты-Мансийского автономного округа - Югры признаны недействительными, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного избиркома

19 марта в избирательную комиссию округа поступила жалоба от избирателя, наблюдавшего через интернет за избирательными участками. Заявитель обратил внимание на крупные нарушения допущенные при процедуре подсчета голосов на избирательном участке №35. К жалобе был приложен видеоматериал.

Для рассмотрения жалобы избирком Югры созвал внеочередное заседание, в ходе которого были детально рассмотрены все обстоятельства изложенные в документе, отсмотрен видеоматериал и опрошены наблюдатели и члены участковой избирательной комиссии №35 села Полноват. В результате были выявлены нарушения в процедурах объявления информации о голосовании вне помещения, объявления результатов голосования при работе со списками избирателей и избирательными бюллетенями, а также допущены грубейшие нарушения процедуры подсчета голосов - к подсчету голосов члены избирательной комиссии приступили, не погасив неиспользованные бюллетени. При сортировке бюллетеней по кандидатам членом УИК не демонстрировались отметки за кандидата другим участникам процесса. При составлении итогового протокола, выяснилось, что данные по проголосовавшим не сходятся с количеством выданных бюллетеней.

Представители регионального отделения ЛДПР требуют пересчета на всех участках Белоярского района и уголовное расследование на председателя УИК, где произошла отмена результатов выборов. По мнению координатора Ханты-Мансийского регионального отделения партии ЛДПР Евгения Данникова, если в одном селе произошло подобное, то не исключено, что нарушения были допущены и в других поселках и селах Белоярского района.

"У нас есть подозрения, что подобного рода нарушения при подсчете голосов служат одной цели – повысить показатели явки избирателей. Мы с этим будем бороться. Уже направлены соответствующие документы - претензии во все инстанции. ЛДПР будет требовать уголовного расследования для нарушителей закона", - заявил он.

Председатель окружной избирательной комиссии сообщил, что избирком Югры не усматривает "умышленных действий, направленных на фальсификацию результатов голосования со стороны членов УИК".

"Однако допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления на данном избирательном участке. В связи с этим принято решение признать итоги голосования недействительными", - отмечает председатель окружной избирательной комиссии Денис Корнеев.

Было принято решение отстранить от работы председателя УИК №35. Территориальной избирательной комиссии Белоярского района было сделано замечание за недостаточную работу по проверке результатов обучения нижестоящей комиссии.

Отметим, что на избирательном участке №35 в селе Полноват проголосовали 947 избирателей. Село входит в перечень труднодоступных и отдаленных местностей Югры.