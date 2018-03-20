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"Добавим американской деловитости – будет у нас новый Ленин XXI века" Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко рассказал об основных ошибках избирательной кампании, своих планах на будущее и перспективах левого движения в России.
20.03.2018
политика  |  комментариев: 2
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;  | комментариев: 1
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По сургутскому парку "За Саймой", где располагается Ботанический сад, можно будет прокатиться на упряжке из хаски
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Парк За Саймой обустройство главный вход (2018) | Фото: Мэрия Сургута

Началось обсуждение благоустройства сургутского парка "За Саймой", где располагается Ботанический сад, передает корреспондент Накануне.RU.

"Выносим на обсуждение эскизный проект обустройства парка "За Саймой". Предлагаем до 10 мая ознакомиться и направить свои предложения и замечания на адрес электронной почты parksaima@admsurgut.ru, контактный телефон (3462) 52-45-60", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

На сайте администрации представлена презентация, с которой может ознакомиться каждый желающий. В ней говорится, в частности, о том, какие дорожки – для пешеходов, велосипедистов или прогулок на собачьих упряжках – будут в парке.

Напомним, первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев полагает, что решение о якобы предполагаемой ликвидации ботанического сада Сургута принималось на уровне руководства Югры. Он ждет, что его обращение к генпрокурору Юрию Чайке станет началом комплексной проверки. На состоявшихся депутатских слушаниях руководство города "заморозило" 28 млн руб. на реконструкцию парка. В мэрии Сургута заявляют, что уничтожать объект никто не планирует, напротив, власти намерены его развивать. В университете отметили, что его представителей не позвали на встречу в мэрии.

Парк За Саймой обустройство(2018)|Фото: Мэрия Сургута

Парк За Саймой обустройство пешеходная дорожка(2018)|Фото: Мэрия Сургута

Парк За Саймой обустройство велодорожка(2018)|Фото: Мэрия Сургута

Парк За Саймой обустройство лыжи(2018)|Фото: Мэрия Сургута

Парк За Саймой обустройство ездовые собаки(2018)|Фото: Мэрия Сургута

Парк За Саймой обустройство экотропа(2018)|Фото: Мэрия Сургута

Парк За Саймой обустройство главный вход(2018)|Фото: Мэрия Сургута

Другие новости по темам: парк за Саймой, Ботанический сад, Сургут, ООПТ, особо охраняемая природная территория
20.03.2018 15:23 Мск | Сургут | Михаил Лукашкин
17:23 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.03.2018 14:15 Мск
На создание Ботанического сада в Сургуте требуется больше средств, чем на все особо охраняемые территории Югры

Ранее 01.03.2018 14:21 Мск
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Ранее 15.02.2018 14:42 Мск
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Ранее 14.02.2018 14:25 Мск
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Ранее 12.02.2018 13:38 Мск
Депутат требует от генпрокурора заступиться за Ботанический сад в Сургуте. Мэрия уверяет, что вырубок не планирует

Ранее 30.01.2018 16:03 Мск
Власти Сургута и СурГУ определили будущее ботанического сада








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По сургутскому парку "За Саймой", где располагается Ботанический сад, можно будет прокатиться на упряжке из хаски
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