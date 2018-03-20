По сургутскому парку "За Саймой", где располагается Ботанический сад, можно будет прокатиться на упряжке из хаски

Началось обсуждение благоустройства сургутского парка "За Саймой", где располагается Ботанический сад, передает корреспондент Накануне.RU.

"Выносим на обсуждение эскизный проект обустройства парка "За Саймой". Предлагаем до 10 мая ознакомиться и направить свои предложения и замечания на адрес электронной почты parksaima@admsurgut.ru, контактный телефон (3462) 52-45-60", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

На сайте администрации представлена презентация, с которой может ознакомиться каждый желающий. В ней говорится, в частности, о том, какие дорожки – для пешеходов, велосипедистов или прогулок на собачьих упряжках – будут в парке.

Напомним, первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев полагает, что решение о якобы предполагаемой ликвидации ботанического сада Сургута принималось на уровне руководства Югры. Он ждет, что его обращение к генпрокурору Юрию Чайке станет началом комплексной проверки. На состоявшихся депутатских слушаниях руководство города "заморозило" 28 млн руб. на реконструкцию парка. В мэрии Сургута заявляют, что уничтожать объект никто не планирует, напротив, власти намерены его развивать. В университете отметили, что его представителей не позвали на встречу в мэрии.