Ространснадзор потребовал приостановить эксплуатацию всех самолетов Ан-148

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) предписала приостановить эксплуатацию самолетов Ан-148, находящихся в парках российских авиакомпаний. Об этом заявил руководитель ведомства Виктор Басаргин.

"Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых эксплуатируют", - приводит слова Басаргина РИА Новости.

Кроме этого, Ространснадзор предписал приостановить полеты всех самолетов "Саратовских авиалиний".

"Финальные результаты проверки у нас есть. Есть замечания к персоналу, к производителю. Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией "Саратовские авиалинии". Такая рекомендация есть. После того, как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть, как дальше поступать", - добавил Виктор Басаргин.

Напомним, пассажирский лайнер авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту - 65 пассажиров и шесть членов экипажа - погибли.