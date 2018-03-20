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"Добавим американской деловитости – будет у нас новый Ленин XXI века" Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко рассказал об основных ошибках избирательной кампании, своих планах на будущее и перспективах левого движения в России.
20.03.2018
политика  |  комментариев: 2
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
20.03.2018 15:19 Мск (17:19 Екб)
общество | В России
Ространснадзор потребовал приостановить эксплуатацию всех самолетов Ан-148
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Ан-148, крушение, обломки (2018) | Фото: Life.ru via AP

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) предписала приостановить эксплуатацию самолетов Ан-148, находящихся в парках российских авиакомпаний. Об этом заявил руководитель ведомства Виктор Басаргин.

"Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых эксплуатируют", - приводит слова Басаргина РИА Новости.

Кроме этого, Ространснадзор предписал приостановить полеты всех самолетов "Саратовских авиалиний".

(2018)|Фото: twitter.com/RT_russian

"Финальные результаты проверки у нас есть. Есть замечания к персоналу, к производителю. Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией "Саратовские авиалинии". Такая рекомендация есть. После того, как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть, как дальше поступать", - добавил Виктор Басаргин.

Напомним, пассажирский лайнер авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту - 65 пассажиров и шесть членов экипажа - погибли.

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20.03.2018 15:19 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:19 Екб


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Ространснадзор потребовал приостановить эксплуатацию всех самолетов Ан-148
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