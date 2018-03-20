Южный Урал получит более 640 млн рублей на повышение зарплат в бюджетной сфере

Челябинская область получит более 640 миллионов рублей федеральных средств на обеспечение повышения зарплат в бюджетной сфере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минфина.

Федеральная поддержка призвана компенсировать дополнительные расходы региональных бюджетов на повышение оплаты труда в бюджетной сфере в связи с увеличением МРОТ с 1 мая 2018 года до 11 тыс. 163 рублей.

"Благодаря выделяемым из федерального бюджета средствам мы можем быть уверены, что в 2018 году выполним решения по увеличению выплат, связанные с повышением минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума", - отметил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.