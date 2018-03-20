Задержанного на Украине переговорщика Рубана обвинили в подготовке госпереворота

Апелляционный суд Киева оставил задержанного руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана под стражей до 6 мая, передает корреспондент Накануне.RU. Суд отклонил все ходатайства.

Также Рубану сообщено о дополнительном подозрении. Его подозревают в "сговоре с целью совершения насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, в подготовке к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Рубан был задержан 8 марта на блокпосту под Горловкой. В машине нашли целый арсенал оружия, с помощью которого он якобы хотел атаковать центр Киева.