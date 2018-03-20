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20.03.2018
политика  |  комментариев: 2
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;
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Новости
20.03.2018 14:34 Мск (16:34 Екб)
спорт | В России
Путин - российским паралимпийцам: Вы показали высочайший класс
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Путин улыбается веселый (2011) | Фото:http:visualrian.ru

Президент РФ Владимир Путин вручил госнаграды российским спортсменам – победителям и призерам Паралимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Вы показали высочайший класс, силу воли. Подтвердили уверенные позиции нашей страны в группе лидеров мирового паралимпийского спорта. Причем сделали это, говоря спортивным языком, находясь в меньшинстве: выступая в неполном составе, на равных соревновались с сильнейшими паралимпийскими сборными", - сказал Путин на встрече с паралимпийской сборной РФ.

Президент отметил, что Россия гордится тем, как достойно паралимпийцы несут свою главную миссию - "вдохновлять и восхищать мир".

"Прошедшие Игры стали юбилейными для нашей страны, которая принимает участие в Паралимпиадах уже 30 лет – с 1988 года – и, пожалуй, являются самыми сложными", - заметил глава государства.

"Вас не сломили ни жесткий эмоциональный прессинг, ни запрет национальной символики. Вы собрались, взяли все, что хотели, что смогли, причем брали не числом, а умением", - заявил Путин.

Екатерина Румянцева (2018)|Фото: Паралимпийский комитет России

"Подчеркну, что восхищения и благодарности достойны абсолютно все участники Игр", - сказал презиент. Но отдельную благодарность глава государства адресовал тем, кто помогал паралимпийцам на их пути к успеху - тренерам, врачам, методистам, конструкторам специального оборудования, ассистентам и ведущим.

"Уверен, вам очень непросто смириться с тем, что не все ваши подопечные смогли принять участие в Играх", - заметил он.

"Мы сделаем все, чтобы поддержать этих мужественных и честных людей, чтобы их талант и упорство продолжали дарить надежду всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации", - сказал Путин про паралимпийцев.

Глава государства подчеркнул, что "каждый старт наших паралимпийцев был проверкой на прочность - и тем ценнее медали", которые они завоевали. Президент, в частности, отметил дебютантку Игр Екатерину Румянцеву (трехкратная чемпионка и двукратный серебряный призер Паралимпиады по лыжным гонкам и биатлону), блестящие старты Михалины Лысовой (двукратная чемпионка, трехкратный серебряный и бронзовый призер по лыжным гонкам и биатлону), несгибаемую волю к победе Анны Милениной (двукратная чемпионка и трехкратный серебряный призер по лыжным гонкам и биатлону) и Алексея Бугаева (чемпион и серебряный призер по горнолыжному спорту).

Орден Почета от главы государства получили Румянцева, Лысова, Миленина и Бугаев.

Также Путин вручил медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Марте Зайнуллиной (серебряному и двукратному бронзовому призеру Игр по лыжным гонкам) и Валерию Редкозубову (двукратному бронзовому призеру Игр по горнолыжному спорту). Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получила бронзовый призер Игр по лыжным гонкам и биатлону Ирина Гуляева.

Паралимпийская команда России заняла второе место в медальном зачете.На счету команды восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей.

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20.03.2018 14:34 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:34 Екб


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Путин - российским паралимпийцам: Вы показали высочайший класс
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