Путин - российским паралимпийцам: Вы показали высочайший класс

Президент РФ Владимир Путин вручил госнаграды российским спортсменам – победителям и призерам Паралимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Вы показали высочайший класс, силу воли. Подтвердили уверенные позиции нашей страны в группе лидеров мирового паралимпийского спорта. Причем сделали это, говоря спортивным языком, находясь в меньшинстве: выступая в неполном составе, на равных соревновались с сильнейшими паралимпийскими сборными", - сказал Путин на встрече с паралимпийской сборной РФ.

Президент отметил, что Россия гордится тем, как достойно паралимпийцы несут свою главную миссию - "вдохновлять и восхищать мир".

"Прошедшие Игры стали юбилейными для нашей страны, которая принимает участие в Паралимпиадах уже 30 лет – с 1988 года – и, пожалуй, являются самыми сложными", - заметил глава государства.

"Вас не сломили ни жесткий эмоциональный прессинг, ни запрет национальной символики. Вы собрались, взяли все, что хотели, что смогли, причем брали не числом, а умением", - заявил Путин.

"Подчеркну, что восхищения и благодарности достойны абсолютно все участники Игр", - сказал презиент. Но отдельную благодарность глава государства адресовал тем, кто помогал паралимпийцам на их пути к успеху - тренерам, врачам, методистам, конструкторам специального оборудования, ассистентам и ведущим.

"Уверен, вам очень непросто смириться с тем, что не все ваши подопечные смогли принять участие в Играх", - заметил он.

"Мы сделаем все, чтобы поддержать этих мужественных и честных людей, чтобы их талант и упорство продолжали дарить надежду всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации", - сказал Путин про паралимпийцев.

Глава государства подчеркнул, что "каждый старт наших паралимпийцев был проверкой на прочность - и тем ценнее медали", которые они завоевали. Президент, в частности, отметил дебютантку Игр Екатерину Румянцеву (трехкратная чемпионка и двукратный серебряный призер Паралимпиады по лыжным гонкам и биатлону), блестящие старты Михалины Лысовой (двукратная чемпионка, трехкратный серебряный и бронзовый призер по лыжным гонкам и биатлону), несгибаемую волю к победе Анны Милениной (двукратная чемпионка и трехкратный серебряный призер по лыжным гонкам и биатлону) и Алексея Бугаева (чемпион и серебряный призер по горнолыжному спорту).

Орден Почета от главы государства получили Румянцева, Лысова, Миленина и Бугаев.

Также Путин вручил медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Марте Зайнуллиной (серебряному и двукратному бронзовому призеру Игр по лыжным гонкам) и Валерию Редкозубову (двукратному бронзовому призеру Игр по горнолыжному спорту). Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получила бронзовый призер Игр по лыжным гонкам и биатлону Ирина Гуляева.

Паралимпийская команда России заняла второе место в медальном зачете.На счету команды восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей.