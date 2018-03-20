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20.03.2018
политика  |  комментариев: 2
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;
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Обвиняемый по делу о насилии детдомовцев на Южном Урале пытался устроиться в этот интернат на работу
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: dosug.md

Обвиняемый в насилии над детьми Лазурненского интерната на Южном Урале 51-летний Сергей пытался устроиться в учреждение на работу - специально для этого он даже окончил курсы приемных родителей, также сообщается, что он готовил документы для усыновления одного из мальчиков, об этом пишет RT со ссылкой на собственные источники.
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Известно, что мужчина начал приезжать в интернат еще в 2015 году - такое разрешение ему дала экс-директор учреждения Любовь Останина. Сейчас ее проверяют следователи.

Накануне.RU из собственных источников в правоохранительных органах Южного Урала стало известно, что в деле замешаны еще две сотрудницы интерната - Татьяна Переверзева и Ольга Курзакова, однако нет никакой информации о противоправных действиях этих сотрудниц. Сообщается лишь о том, что они знали о сговоре злоумышленника Сергея и экс-директора, эта версия еще требует проверки следователей.

Про Сергея известно еще и то, что тяга к мальчикам у него была настолько сильной, что он закончил вуз по специальности "соцработник", именно после получения диплома он и хотел устроиться на работу в интернат.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в интернат приезжал 51-летний мужчина, которого мальчики знали под именем Сергей. Сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых": мальчики с ним рыбачили, а потом он насиловал их. По данному факту возбуждено уголовное дело. По уголовному делу признаны потерпевшими 7 несовершеннолетних детей. В настоящий момент с руководителем детского дома расторгнут трудовой договор, а четыре сотрудника учреждения на период проведения следственных действий отстранены от работы.

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20.03.2018 14:41 Мск | Михаил Белокрылов
16:41 Екб


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Обвиняемый по делу о насилии детдомовцев на Южном Урале пытался устроиться в этот интернат на работу
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