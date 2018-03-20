Обвиняемый по делу о насилии детдомовцев на Южном Урале пытался устроиться в этот интернат на работу

Обвиняемый в насилии над детьми Лазурненского интерната на Южном Урале 51-летний Сергей пытался устроиться в учреждение на работу - специально для этого он даже окончил курсы приемных родителей, также сообщается, что он готовил документы для усыновления одного из мальчиков, об этом пишет RT со ссылкой на собственные источники.

Известно, что мужчина начал приезжать в интернат еще в 2015 году - такое разрешение ему дала экс-директор учреждения Любовь Останина. Сейчас ее проверяют следователи.

Накануне.RU из собственных источников в правоохранительных органах Южного Урала стало известно, что в деле замешаны еще две сотрудницы интерната - Татьяна Переверзева и Ольга Курзакова, однако нет никакой информации о противоправных действиях этих сотрудниц. Сообщается лишь о том, что они знали о сговоре злоумышленника Сергея и экс-директора, эта версия еще требует проверки следователей.

Про Сергея известно еще и то, что тяга к мальчикам у него была настолько сильной, что он закончил вуз по специальности "соцработник", именно после получения диплома он и хотел устроиться на работу в интернат.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в интернат приезжал 51-летний мужчина, которого мальчики знали под именем Сергей. Сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых": мальчики с ним рыбачили, а потом он насиловал их. По данному факту возбуждено уголовное дело. По уголовному делу признаны потерпевшими 7 несовершеннолетних детей. В настоящий момент с руководителем детского дома расторгнут трудовой договор, а четыре сотрудника учреждения на период проведения следственных действий отстранены от работы.