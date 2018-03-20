После избиения барнуальской школьницы двумя сверстницами возбуждено дело о вымогательстве

После избиения школьницы подростками в Алтайском крае возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, было установлено, что 15-летняя школьница под надуманным предлогом потребовала от своей 16-летней знакомой 6 тыс. руб., и 9 марта в подъезде жилого дома по улице Панфиловцев в Барнауле она вместе с подругой избила потерпевшую. После этого видео избиения было выложено в социальных сетях.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство с применением насилия". Сейчас проводится расследование.

Напомним, что ранее следователи установили личности школьниц, избивших сверстницу в Барнауле.