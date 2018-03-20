В России прекратился рост количества потенциальных банкротов по кредитам

В первые месяцы 2018 г. рост количества потенциальных банкротов по кредитам прекратился, свидетельствую данные Национального бюро кредитных историй. В марте 2018 года их количество составило 891,4 тыс. человек и осталось неизменным по сравнению с декабрем 2017 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о заемщиках, имеющих просроченный долг более чем в 500 тыс. руб. сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). Основная часть граждан - потенциальных банкротов, по-прежнему приходится на потребительские кредиты – 68,3%, а самую незначительную долю составляют должники по ипотеке - 2,2%.

В регионах РФ наибольшая динамика роста числа потенциальных банкротов с декабря 2017 г. по март 2018 г. отмечена в Еврейской АО (+7,9%), Республике Ингушетия (+6,7%), Республике Саха (Якутия) (+6,5%) и Амурской области (+6,5%). Самая серьезная динамика снижения количества должников зафиксирована в Ненецком АО (-11,1%), Республиках Башкортостан (-6,3%) и Карачаево-Черкессия (-6,0%), а также в Кемеровской области (-3,9%) и Кабардино-Балкарской Республике (-3,9%). В Москве число потенциальных банкротов увеличилось на 1,4%, а в Санкт-Петербурге осталось неизменным.

Заметим, весь 2017 г. число таких граждан росло высокими темпами: с марта прошлого года число потенциальных банкротов выросло на 29,4%.