5-7 человек покинет команду: планы ХК "Автомобилист" на новый сезон

В новом сезоне ХК "Автомобилист" ждут перемены. Как сообщил директор клуба Максим Рябков, 5-7 спортсменов покинут команду в будущем сезоне, передает корреспондент Накануне.RU. Также ожидается, что бюджет команды будет пересмотрен, а о том, кто будет назначен новым главным тренером клуба, станет известно только после 30 апреля.

Президент хоккейного клуба Андрей Козицин заверил, что официальная информация об этом появится ближе в маю.

На сегодняшний день в более масштабных изменениях клуб не нуждается.

Напомним, что в сезоне 2017/18 команда автомобилист показала лучший за всю историю клуба результат. Команда заняла 4-е место из 14-ти в Континентальной хоккейной лиге.

"То, что мы обещали перед началом сезона, мы выполнили. Мы сыграли достойно, нам не стыдно за результат. Я надеюсь, что наша команда не разочаровала болельщиков", поделился Андрей Козицин.

Отметим, что в прошлом сезоне "Автомобилист" занял 21-22 место, в нынешнем сезоне в общем зачёте КХЛ екатеринбургский клуб стал 9-м, за год улучшив свой показатель на 12 строк в таблице.