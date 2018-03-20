Главе Совбеза Патрушеву в УрФО пожаловались на реорганизацию МЧС

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по поручению главы Совбеза, президента России Владимира Путина провел в Екатеринбурге совместное с полпредом президента РФ в УрФО Игорем Холманских выездное совещание на темы предотвращения ЧС природного и техногенного характера, а также импортозамещения в регионах, входящих в УрФО. Патрушев указал не недостаточную работу по предотвращению пожаров и наводнений, в свою очередь, власти округа пожаловались ему на реорганизацию МЧС, передает корреспондент Накануне.RU.

Открывая встречу, Патрушев отметил актуальность выработки дополнительных мер по защите заселения при возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС).

"К сожалению, за последние годы количество ЧС не снижается, оставаясь значительным, - констатировал он. - Это обусловлено климатическими особенностями, высокой концентрацией предприятий добывающей, химической промышленности, оборонного комплекса. В УрФО расположено более 1500 потенциально опасных, экономически важных объектов".

По его словам, остается высокой вероятность возникновения наводнений в весенний период. Так, в прошлом году сложная паводковая ситуация была в Свердловской и Тюменской областях, когда был нанесен ущерб в размере более 650 млн руб. При этом в округе более 30% гидротехнических сооружений находятся в ненадлежащем состоянии.

Глава Совбеза также подчеркнул, что, несмотря на снижение природных пожаров, неблагоприятная обстановка отмечена в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. При этом система обеспечения вызовов оперативных вызовов при возникновении ЧС введена в эксплуатацию только в ХМАО.

"В остальных субъектах необходимо завершить в текущем году решение задач по полномасштабному развертыванию данной системы, - заявил Патрушев. - Особое внимание следует уделить устойчивому функционированию автоматизированных средств централизованного оповещения об угрозе возникновения ЧС".

Патрушев также сделал акцент на обеспечении экологического благополучия территорий, которое во многом зависит от состояния атмосферного воздуха и водоснабжения. Вместе с тем, в регионах УрФО, особенно в Свердловской и Челябинской областях, предельно допустимые значения загрязняющих веществ в атмосфере в 2017 году превышали среднероссийские значения.

Серьезную потенциальную угрозу на территории УрФО представляют скотомогильники, из которых только 30% соответствуют ветеринарным и санитарным требованиям. При попадании в зону затопления в период паводка эти объекты могут стать рассадником тяжелейших заболеваний, в том числе сибирской язвы.

"Президент РФ в своем послании Федеральному собранию поставил задачу по ужесточению экологических требований к предприятиям с высокой категорией риска для окружающей среды, снижению промышленных выбросов и существенному повышению качества питьевой воды", - резюмировал Секретарь Совбеза.

Что касается импортозамещания, то необходимость в нем связана в первую очередь с расширением санкций в отношении России со стороны США и их союзников. И решение задач импортозамещения остается приоритетной задачей при обеспечении национальной безопасности, о чем неоднократно говорил глава государства. Это касается предприятий оборонного комплекса, а также производителей продукции гражданского назначения.

В УрФО в реализации общероссийской государственной программы по развитию ОПК участвуют 49 предприятий, контроль над ее выполнением осуществляет военно-промышленная комиссия РФ. Кроме того, большое внимание уделяется конверсионным программам, действующим на предприятиях уральского ОПК.

Полномочный представитель президента в Урфо Игорь Холманский, со свое стороны, обратил внимание Секретаря Совета безопасности на то, что в округе выстраивается надежная система по защите населения от ЧС.

Тем не менее, он обратился к Патрушеву с просьбой поддержать предложение по формированию и размещению федерального резерва пожарников-десантников на территории одного из субъектов УрФО, например, в Югре - географическом центре округа.

Как отметил полпред, решение этого вопроса приобретает еще большую актуальность в связи с проводимой в МЧС России реорганизацией. Так, в марте прошлого года был ликвидирован Уральский авиационно-спасательный центр МЧС, который обеспечивал координацию сил и средств на уровне округа.

"Передача этих полномочий Сибирскому региональному центру МЧС России, который находится за две тысячи километров от нас, в городе Красноярске, с моей точки зрения, существенно повлияла на эффективность работы существующей системы предупреждения и ликвидации ЧС", - заявил Холманских.

Завтра в плане Секретаря Совбеза - посещение ряда предприятий Среднего Урала, производящих продукцию гражданского и оборонного назначения. Результаты поездки, полученные в ходе визита Патрушева в УрФО, будут доложены президенту страны.