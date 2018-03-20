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20.03.2018
политика  |  комментариев: 2
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
20.03.2018 15:20 Мск (17:20 Екб)
общество | Тюменская область
Тюменские чиновники пообещали избавить горожан от запаха нечистот, но им не поверили депутаты
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тюмень (2007) | Фото: Накануне.ru

Вопрос о проблемах очистных сооружений в городе Тюмени был поднят во время заседания комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству Тюменской городской думы. Как передает корреспондент Накануне.RU, народные избранники не поверили обещаниям чиновников решить этот вопрос.

Дискуссия началась с того, что депутат Альбина Селезнева пожаловалась на зловоние в районе обновленной Гилевской рощи, реконструкция которой обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей, но неприятный запах из системы сброса нечистот там "как был, так и остался".

"Почему там до сих пор пахнет? - поинтересовалась она и добавила, что перенос этой очистной станции в ее избирательный округ - микрорайон Заречный, принес те же проблемы. - Там находиться невозможно".

Новый директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев заявил, что вопрос о центральной сливной станции уже решается.

Директор департамента городского хозяйства Тюмени Семен Тегенцев(2018)|Фото: Накануне.RU

"Эта работа еще не закончена. Первый этап заключался в ликвидации точек слива. Он закончен. На текущий момент уже приобретено оборудование и выполнен ремонт системы вентиляции. Мы надеемся, что на финальном этапе неприятные запахи исчезнут. По крайней мере, их концентрация станет гораздо ниже", - подчеркнул чиновник и добавил, что работы будут завершены к 2019 году.

Впрочем, депутаты скептически отнеслись к заверениям администрации. Так, спикер комиссии Юрий Баранчук сообщил, что технические задания на насосные станции (а их в городе 10 штук) почему-то не предусматривают наличие фильтровального оборудования. "От запаха без таких систем мы не уйдем", - констатировал депутат.

Недоумение по этому вопросу выразил и депутат Александр Пивторак. По его словам, все необходимые технологии уже давно существуют, но почему-то еще не дошли до Тюмени.

"Я был в трех городах на очистных сооружениях: в Зеленогорске, Челябинске и Уфе запахов вообще нет. То есть технологии такие есть, это дешево и уже используется. Почему "Водоканал" сегодня не может регламентировать применение очистных сооружений, которые исключают запах?" - пожаловался народный избранник.

Пессимизм проявил и вице-спикер гордумы Николай Романов, предположив, что проблема нерешаема.

"Я думаю, что перенос станции на новое место запаха не ликвидирует. Это аксиома. Даже фильтр не влияет на запах, он все равно будет. Сделать его, как на металлургическом заводе в Нижнем Тагиле с очисткой, не получится, там такое мощное предприятие, а все равно жить невозможно… От этого никуда не уйдешь… Бороться, конечно, надо, но перенос станций в другое место - это не решение проблемы", - сделал вывод он.

Николай Романов, вице-спикер Тюменской городской думы(2018)|Фото: Накануне.RU

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20.03.2018 15:20 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
17:20 Екб


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Тюменские чиновники пообещали избавить горожан от запаха нечистот, но им не поверили депутаты
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