Тюменские чиновники пообещали избавить горожан от запаха нечистот, но им не поверили депутаты

Вопрос о проблемах очистных сооружений в городе Тюмени был поднят во время заседания комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству Тюменской городской думы. Как передает корреспондент Накануне.RU, народные избранники не поверили обещаниям чиновников решить этот вопрос.

Дискуссия началась с того, что депутат Альбина Селезнева пожаловалась на зловоние в районе обновленной Гилевской рощи, реконструкция которой обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей, но неприятный запах из системы сброса нечистот там "как был, так и остался".

"Почему там до сих пор пахнет? - поинтересовалась она и добавила, что перенос этой очистной станции в ее избирательный округ - микрорайон Заречный, принес те же проблемы. - Там находиться невозможно".

Новый директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев заявил, что вопрос о центральной сливной станции уже решается.

"Эта работа еще не закончена. Первый этап заключался в ликвидации точек слива. Он закончен. На текущий момент уже приобретено оборудование и выполнен ремонт системы вентиляции. Мы надеемся, что на финальном этапе неприятные запахи исчезнут. По крайней мере, их концентрация станет гораздо ниже", - подчеркнул чиновник и добавил, что работы будут завершены к 2019 году.

Впрочем, депутаты скептически отнеслись к заверениям администрации. Так, спикер комиссии Юрий Баранчук сообщил, что технические задания на насосные станции (а их в городе 10 штук) почему-то не предусматривают наличие фильтровального оборудования. "От запаха без таких систем мы не уйдем", - констатировал депутат.

Недоумение по этому вопросу выразил и депутат Александр Пивторак. По его словам, все необходимые технологии уже давно существуют, но почему-то еще не дошли до Тюмени.

"Я был в трех городах на очистных сооружениях: в Зеленогорске, Челябинске и Уфе запахов вообще нет. То есть технологии такие есть, это дешево и уже используется. Почему "Водоканал" сегодня не может регламентировать применение очистных сооружений, которые исключают запах?" - пожаловался народный избранник.

Пессимизм проявил и вице-спикер гордумы Николай Романов, предположив, что проблема нерешаема.

"Я думаю, что перенос станции на новое место запаха не ликвидирует. Это аксиома. Даже фильтр не влияет на запах, он все равно будет. Сделать его, как на металлургическом заводе в Нижнем Тагиле с очисткой, не получится, там такое мощное предприятие, а все равно жить невозможно… От этого никуда не уйдешь… Бороться, конечно, надо, но перенос станций в другое место - это не решение проблемы", - сделал вывод он.