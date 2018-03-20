Не "столица деревень": в Тюмени пообещали ликвидировать последние водоразборные колонки

Тюменские чиновники пообещали решить проблему с подключением домов к центральной системе водоснабжения и убрать водоразборные колонки в течении шести лет. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое заявление прозвучало из уст директора департамента городского хозяйства Семена Тегенцева (на фото) во время очередного заседания комиссии по ЖКХ тюменской гордумы.

По словам чиновника, в настоящий момент на балансе в городе остается более 270 колонок с водой, хотя еще недавно их более 400 штук.

Однако председатель комиссии Юрий Баранчук посоветовал представителю администрации не делать поспешных заявлений перед прессой, так как процесс этот небыстрый.

"Стойте… тут пресса сидит, давайте не будем торопиться у нас есть частный сектор, когда к ним подойдет застройка, только тогда там будут ликвидировать колонки, либо нужно подключение к сетям водоснабжения", - отметил он.

В ответ Тегенцев предложил проработать вопрос подключения домов к центральному водоснабжению по аналогии с областной программой газификации за счет субсидий из бюджета.

В итоге парламентарии пообещали подумать над этим предложением.

Юрий Баранчук усомнился, что мэрские чиновники дают адекватные прогнозы