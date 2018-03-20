На Южном Урале будут судить владелицу горки, на которой насмерть разбился 11-летний мальчик

В Сатке расследуются два уголовных дела по факту смертельного травмирования 11-летнего мальчика на горке новогоднего городка в Западном микрорайоне города. Одно - в отношении владелицы городка, другое - в отношении чиновника управления благоустройства администрации Сатки.

Трагедия произошла 21 декабря прошлого года - ребенок был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, впоследствии мальчик умер, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Мальчик упал с недостроенной ледяной горки, после чего на него упал кусок льда. Было установлено, что горка была установлена с нарушением требований безопасности.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.