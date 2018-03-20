В горздраве Екатеринбурга рассказали о состоянии пассажиров из Таиланда, госпитализированных с инфекцией

В горздраве Екатеринбурга рассказали о состоянии госпитализированных пассажиров, прилетевших из Таиланда.

Напомним, несколько пассажиров, прилетевших сегодня ночью в аэропорт Кольцово из Таиланда, были госпитализированы: у них выявили признаки инфекционного заболевания.

Как сообщили Накануне.RU в управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга, был создан оперативный штаб под управлением первого заместителя начальника управления Татьяны Савиновой. В Кольцово незамедлительно были направлены бригады скорой медицинской помощи и главный инфекционист города Наталья Бацкалевич.

"Совместно с работниками медпункта аэропорта Кольцово с 4.00 до 5.00 часов 20 марта на борту самолета и в изоляторе они провели расспрос, осмотр и медицинскую сортировку заболевших пассажиров. Всего признаки кишечной инфекции были выявлены у четырех пассажиров, их возраст - 17, 25, 29 и 40 лет. Все они находились в состоянии средней тяжести. Все заболевшие бригадами "скорой помощи" были доставлены в инфекционный корпус ГКБ №40. Один из заболевших в приемном отделении больницы от госпитализации отказался, трое были госпитализированы", - сообщили в горздраве.

Как отметили в ведомстве, сегодня проводится обследование заболевших, они получают всю необходимую терапию, их жизни ничего не угрожает.

"После получения от службы Роспотребнадзора списков контактных по самолету медицинские работники районных больниц Екатеринбурга выйдут на дом ко всем остальным пассажирам самолета для их осмотра и при необходимости - лечения", - добавили в управлении здравоохранения.