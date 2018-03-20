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"Добавим американской деловитости – будет у нас новый Ленин XXI века" Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко рассказал об основных ошибках избирательной кампании, своих планах на будущее и перспективах левого движения в России.
20.03.2018
политика  |  комментариев: 2
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;
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В горздраве Екатеринбурга рассказали о состоянии пассажиров из Таиланда, госпитализированных с инфекцией
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Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

В горздраве Екатеринбурга рассказали о состоянии госпитализированных пассажиров, прилетевших из Таиланда.
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Напомним, несколько пассажиров, прилетевших сегодня ночью в аэропорт Кольцово из Таиланда, были госпитализированы: у них выявили признаки инфекционного заболевания.

Как сообщили Накануне.RU в управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга, был создан оперативный штаб под управлением первого заместителя начальника управления Татьяны Савиновой. В Кольцово незамедлительно были направлены бригады скорой медицинской помощи и главный инфекционист города Наталья Бацкалевич.

"Совместно с работниками медпункта аэропорта Кольцово с 4.00 до 5.00 часов 20 марта на борту самолета и в изоляторе они провели расспрос, осмотр и медицинскую сортировку заболевших пассажиров. Всего признаки кишечной инфекции были выявлены у четырех пассажиров, их возраст - 17, 25, 29 и 40 лет. Все они находились в состоянии средней тяжести. Все заболевшие бригадами "скорой помощи" были доставлены в инфекционный корпус ГКБ №40. Один из заболевших в приемном отделении больницы от госпитализации отказался, трое были госпитализированы", - сообщили в горздраве.

Как отметили в ведомстве, сегодня проводится обследование заболевших, они получают всю необходимую терапию, их жизни ничего не угрожает.

"После получения от службы Роспотребнадзора списков контактных по самолету медицинские работники районных больниц Екатеринбурга выйдут на дом ко всем остальным пассажирам самолета для их осмотра и при необходимости - лечения", - добавили в управлении здравоохранения.

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20.03.2018 14:21 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:21 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.03.2018 11:21 Мск
Пассажиров, прилетевших в Екатеринбург из Таиланда, госпитализировали








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В горздраве Екатеринбурга рассказали о состоянии пассажиров из Таиланда, госпитализированных с инфекцией
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