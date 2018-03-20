В Пермский край приехала съемочная группа фильма "Сердце Пармы"

Режиссер фильма "Сердце Пармы" по историческому роману Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой в XV веке Антон Мегердичев и продюсеры Игорь Толстунов и Дарья Лаврова сегодня прибыли в Пермский край, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Завтра к ним присоединятся художник-постановщик Владимир Трапезников, автор адаптированного сценария и оператор-постановщик. Кинематографисты посетят места съемки картины в Губахе.

Сегодня представители съемочной группы встретились с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. На встрече были представлены уникальные эскизы декораций древних поселений, которые начнут строить уже этим летом. В дальнейшем они будут использованы как туристические объекты.

"Мы договорились с коллегами, что после съемок этот объект будет использоваться как историко-туристический объект для пермяков и гостей края. Кроме того, мы договорились о привлечении пермяков в съемочный процесс. В массовых сценах фильма могут появиться как профессиональные актеры, так и жители края", - сообщил глава региона.

В настоящее время ведется согласование конкретных мест размещения объектов, решаются вопросы по обеспечению их инфраструктурой и строительным материалами.

Как рассказал продюсер Игорь Толстунов, выбор Губахи в качестве площадки позволит осуществлять съемочный процесс безостановочно и эффективно: там можно разместить коллектив съемочной группы в 150 человек, не считая актеров массовки, пользоваться хорошей транспортной инфраструктурой.

"Сегодня мы начинаем долгое плавание: сам съемочный процесс займет не менее 130 дней, а ему предшествует долгая подготовка. С завтрашнего дня я начну ездить по объектам, где мы будем строить декорации – планируем строить несколько городов, а что-то будет дорисовано компьютерной графикой", - сообщил режиссер Антон Мегердичев.