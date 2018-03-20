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"Добавим американской деловитости – будет у нас новый Ленин XXI века" Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко рассказал об основных ошибках избирательной кампании, своих планах на будущее и перспективах левого движения в России.
20.03.2018
политика  |  комментариев: 2
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;  | комментариев: 1
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В Пермский край приехала съемочная группа фильма "Сердце Пармы"
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Максим Решетников, съемочная группа фильма &quot;Сердце Пармы&quot; (2018) | Фото: permkrai.ru

Режиссер фильма "Сердце Пармы" по историческому роману Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой в XV веке Антон Мегердичев и продюсеры Игорь Толстунов и Дарья Лаврова сегодня прибыли в Пермский край, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Завтра к ним присоединятся художник-постановщик Владимир Трапезников, автор адаптированного сценария и оператор-постановщик. Кинематографисты посетят места съемки картины в Губахе.

Максим Решетников, съемочная группа фильма "Сердце Пармы"(2018)|Фото: permkrai.ru

Сегодня представители съемочной группы встретились с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. На встрече были представлены уникальные эскизы декораций древних поселений, которые начнут строить уже этим летом. В дальнейшем они будут использованы как туристические объекты.

Максим Решетников, съемочная группа фильма "Сердце Пармы"(2018)|Фото: permkrai.ru

"Мы договорились с коллегами, что после съемок этот объект будет использоваться как историко-туристический объект для пермяков и гостей края. Кроме того, мы договорились о привлечении пермяков в съемочный процесс. В массовых сценах фильма могут появиться как профессиональные актеры, так и жители края", - сообщил глава региона.

съемочная группа фильма "Сердце Пармы"(2018)|Фото: permkrai.ru

В настоящее время ведется согласование конкретных мест размещения объектов, решаются вопросы по обеспечению их инфраструктурой и строительным материалами.

Максим Решетников, съемочная группа фильма "Сердце Пармы"(2018)|Фото: permkrai.ru

Как рассказал продюсер Игорь Толстунов, выбор Губахи в качестве площадки позволит осуществлять съемочный процесс безостановочно и эффективно: там можно разместить коллектив съемочной группы в 150 человек, не считая актеров массовки, пользоваться хорошей транспортной инфраструктурой.

Максим Решетников, съемочная группа фильма "Сердце Пармы"(2018)|Фото: permkrai.ru

"Сегодня мы начинаем долгое плавание: сам съемочный процесс займет не менее 130 дней, а ему предшествует долгая подготовка. С завтрашнего дня я начну ездить по объектам, где мы будем строить декорации – планируем строить несколько городов, а что-то будет дорисовано компьютерной графикой", - сообщил режиссер Антон Мегердичев.

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20.03.2018 14:56 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
16:56 Екб


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В Пермский край приехала съемочная группа фильма "Сердце Пармы"
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