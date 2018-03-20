Шойгу сообщил об освобождении более 65% территории Восточной Гуты

В Восточной Гуте под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон проводится уникальная и беспрецедентная по масштабам гуманитарная операция, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"За последние пять суток по гуманитарным коридорам из анклава выведено 79 655 человек. Освобождено более 65% территории Восточной Гуты", – подчеркнул он.

По его словам, эвакуированным сирийцам доставлено 427 тонн продовольствия, полевые кухни и бутилированная вода, 7 тысяч матрасов и комплектов постельного белья, 91 тысяча продовольственных наборов. 21 тысяча мирных жителей обеспечены горячим питанием.

Российским Центром по примирению ведутся переговоры с лидерами вооруженных формирований с целью прекратить боевые действия и предотвратить гуманитарную катастрофу, отметил Шойгу.

Ранее сообщалось, что из Восточной Гуты с начала действия "гуманитарных пауз" вывезено более 11 тысяч человек.

Как сообщает "Зевзда", всего с начала российской военной операции в Сирии на освобожденные от террористов территории вернулись свыше 1 млн 300 тысяч беженцев.