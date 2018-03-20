В Челябинской области оштрафовали застройщика микрорайона "Звездный" за недостоверные данные о сроках сдачи домов

В Челябинской области прокуратура привлекла к административной ответственности застройщика микрорайона "Звездный". Материалы проверки будут направлены в полицию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

ООО СК "Альтернатива" осуществляет строительство трех многоквартирных домов с привлечением денежных средств дольщиков в микрорайоне "Звездный". На сайте застройщика опубликована информация, что предполагаемый срок получения разрешение на ввод в эксплуатацию - до 31.12.2017г.

За размещение на сайте недостоверной информации о предполагаемом сроке получения разрешений на ввод в эксплуатацию, а также за несоответствие формы представления изменений к проектным декларациям на строительство указанных многоквартирных домов директор компании оштрафован на 5 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура установила факты не заключения дополнительных соглашений по факту переноса срока сдачи указанных домов в эксплуатацию, отсутствие страхования по домам и неоднократного переноса сроков сдачи домов в эксплуатацию.