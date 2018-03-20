Минюст Прикамья отказался признать еврейскую общину "Хабад Любавич" иностранным агентом

Управление министерства юстиции Пермского края отказалось признать еврейскую общину "Хабад Любавич" иностранным агентом, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее группа пермяков подала в прокуратуру и минюст края соответствующее заявление. Среди авторов документа – заслуженный работник МВД СССР, полковник в отставке Александр Сорокин, активист Роман Юшков, член Всероссийской общественной организации "Боевое братство", ветеран афганской войны Мишель Абдулов, ветеран МВД, полковник в отставке Анатолий Терентьев.

"В министерстве юстиции на заявление нам ответили, что да, "Хабад Любавич" занимается политикой, а то, что финансируется она из-за рубежа, - под сомнением. Кроме того, среди причин отказа – недостаточность данных, а также их источник: горожане, а не Росфинмониторинг. Хотя в законе источник не оговаривается", - рассказал Накануне.RU Юшков.

Отметим, община "Хабад Любавич" имеет скандальную репутацию. В 2016 г. она бесплатно получила участок земли в Перми для строительства своего центра, что стало причиной серьезного скандала. Заявка на выделение земли засекречена, а представители движения от комментариев и контакта с пермяками отказываются. Традиционная еврейская община Перми много раз говорила о том, что не имеет отношения к любавичским хасидам. Противники появления "хабадского" центра намерены через суд добиться признания общины экстремистской.