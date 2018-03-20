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"Добавим американской деловитости – будет у нас новый Ленин XXI века" Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко рассказал об основных ошибках избирательной кампании, своих планах на будущее и перспективах левого движения в России.
20.03.2018
политика  |  комментариев: 2
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;
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Минюст Прикамья отказался признать еврейскую общину "Хабад Любавич" иностранным агентом
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Глава еврейского общинного центра Перми Залман Дайч (2017) | Фото: vk.com

Управление министерства юстиции Пермского края отказалось признать еврейскую общину "Хабад Любавич" иностранным агентом, передает корреспондент Накануне.RU.
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Ранее группа пермяков подала в прокуратуру и минюст края соответствующее заявление. Среди авторов документа – заслуженный работник МВД СССР, полковник в отставке Александр Сорокин, активист Роман Юшков, член Всероссийской общественной организации "Боевое братство", ветеран афганской войны Мишель Абдулов, ветеран МВД, полковник в отставке Анатолий Терентьев.

"В министерстве юстиции на заявление нам ответили, что да, "Хабад Любавич" занимается политикой, а то, что финансируется она из-за рубежа, - под сомнением. Кроме того, среди причин отказа – недостаточность данных, а также их источник: горожане, а не Росфинмониторинг. Хотя в законе источник не оговаривается", - рассказал Накануне.RU Юшков.

Отметим, община "Хабад Любавич" имеет скандальную репутацию. В 2016 г. она бесплатно получила участок земли в Перми для строительства своего центра, что стало причиной серьезного скандала. Заявка на выделение земли засекречена, а представители движения от комментариев и контакта с пермяками отказываются. Традиционная еврейская община Перми много раз говорила о том, что не имеет отношения к любавичским хасидам. Противники появления "хабадского" центра намерены через суд добиться признания общины экстремистской.

Другие новости по темам: Хабад Любавич, Берл Лазар, Роман Юшков, Анатолий Терентьев, министерство юстиции, прокуратура, обращение
20.03.2018 14:00 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
16:00 Екб


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Минюст Прикамья отказался признать еврейскую общину "Хабад Любавич" иностранным агентом
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