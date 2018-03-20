В Госдуме предложили повысить разрешенную скорость автомобиля до 100-110 км/ч

Необходимо рассмотреть вопрос повышения разрешённой скорости автомобиля с 90 км/ч до 100-110 км/ч, считает глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Об этом он заявил на научно-практической конференции "Федеральное дорожное агентство: итоги 2017 г., задачи и перспективы на 2018-2019 годы".

"Мы должны подготовить специалистов, которые бы с нами вместе подумали, как сделать так, чтобы максимальная скорость на дорогах была не 90 км/ч, а 100-110 км/ч, думаю, пора уже ее нам поставить. Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому что скорость - это важно", - приводит его слова пресс-служба комитета ГД.

По мнению главы комитета, Министерство транспорта в 2019 г. может заложить в два раза больше средств на проект Безопасные и качественные дороги (БКД), "чтобы на дорогах наших было освещение, пешеходные дорожки, переходы и все остальное".