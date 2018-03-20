Куйвашев, прокуратура и ЗакСО пытаются обжаловать решение суда о "гряземесах"

В Свердловский областной суд поступило сразу три апелляционных жалобы на решение по отмене штрафов за парковку на объектах благоустройства, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

"Апелляционные жалобы поступили от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, прокуратуры области и Законодательного собрания региона", - пояснили в суде.

Напомним, ранее в Комитет по защите прав автовладельцев обратился житель Октябрьского района Екатеринбурга, который в начале декабря 2017 года получил штраф за парковку на газоне. Несмотря на то, что газон был серьезно заметен снегом, административная комиссия Октябрьского района посчитала его вину доказанной, автовладельцу был назначен штраф в 3 тыс. руб.

После Свердловский областной суд удовлетворил административный иск автовладельца из Екатеринбурга, который оспорил ст.16 "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области ", предусматривающую штраф за парковку на объектах благоустройства.

Отметим, что решение суда можно обжаловать в Верховном суде РФ в течение одного месяца.