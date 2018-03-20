Смолов и Миранчук представили новую гостевую форму сборной России

Представлена новая гостевая форма сборной России по футболу. Как передает корреспондент Накануне.RU, фотографии опубликованы в официальном Instagram национальной команды.

О новой форме говорится, что она "вдохновлена стилем улиц". Новую экипировку представили игроки сборной Алексей Миранчук, Федор Смолов и Антон Швец.

В каком из ближайших матчей будет задействована форма, неизвестно. Напомним, в конце марта команде Станислава Черчесова предстоят контрольные встречи с Бразилией и Францией.

В ноябре прошлого года сборная России по футболу представила домашнюю форму на чемпионат мира-2018.