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20.03.2018
политика  |  комментариев: 2
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;
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Венгрия заблокирует июльский саммит Украина-НАТО
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(2016) | Фото: http://baltnews.lt

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто пообещал заблокировать участие украинского президента Петра Порошенко в комиссии Украина-НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года, сообщается на сайте венгерского правительства.
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Сиярто заявил, что Венгрия также не поддержит проведение встречи министров обороны ЕС и Украины, запланированной на апрель, и заблокирует проведение комиссии Украина-НАТО на высшем уровне в июле.

"Относительно Украины у Венгрии нет других инструментов, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Киева", - сказал он.

По его словам, Венгрия готова поддержать проведение этих встреч при условии, что новый закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в него будут внесены изменения.

"Украина должна гарантировать, что закон, который грубо нарушает права меньшинств, к тому времени не будет введен ни в какой форме, в течение этого периода Украина проведет необходимые консультации с венгерским меньшинством, и реализует то, что согласовано на этих переговорах", - заявил венгерский министр.

Кроме того, Сиярто потребовал от Украины обеспечения юридических гарантий выполнения договоренностей, сославшись на то, что пока все происходит наоборот.

Отметим, что в феврале Будапешт заблокировал уже второе министерское заседание НАТО. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны решить "языковой вопрос".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, обострение отношений между Украиной и Венгрией началось в сентябре 2017 год с принятием Киевом закона об образовании, подразумевающего тотальную украинизацию обучения. Венгрия объявила Украине "дипломатическую войну" и пообещала блокировать европейскую интеграцию Украины.

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20.03.2018 13:51 Мск | Евгений Чернышёв
15:51 Екб


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Венгрия заблокирует июльский саммит Украина-НАТО
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