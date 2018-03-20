Венгрия заблокирует июльский саммит Украина-НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто пообещал заблокировать участие украинского президента Петра Порошенко в комиссии Украина-НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года, сообщается на сайте венгерского правительства.

Сиярто заявил, что Венгрия также не поддержит проведение встречи министров обороны ЕС и Украины, запланированной на апрель, и заблокирует проведение комиссии Украина-НАТО на высшем уровне в июле.

"Относительно Украины у Венгрии нет других инструментов, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Киева", - сказал он.

По его словам, Венгрия готова поддержать проведение этих встреч при условии, что новый закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в него будут внесены изменения.

"Украина должна гарантировать, что закон, который грубо нарушает права меньшинств, к тому времени не будет введен ни в какой форме, в течение этого периода Украина проведет необходимые консультации с венгерским меньшинством, и реализует то, что согласовано на этих переговорах", - заявил венгерский министр.

Кроме того, Сиярто потребовал от Украины обеспечения юридических гарантий выполнения договоренностей, сославшись на то, что пока все происходит наоборот.

Отметим, что в феврале Будапешт заблокировал уже второе министерское заседание НАТО. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны решить "языковой вопрос".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, обострение отношений между Украиной и Венгрией началось в сентябре 2017 год с принятием Киевом закона об образовании, подразумевающего тотальную украинизацию обучения. Венгрия объявила Украине "дипломатическую войну" и пообещала блокировать европейскую интеграцию Украины.