Венгрия осудила Украину за восстановление военной части в Закарпатье

Намерения украинских военных восстановить военную часть в городе Берегово в Закарпатье осудил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Здесь планируется разместить порядка 800 военнослужащих, однако в сопредельном государстве считают, что никакой необходимости в таком шаге нет.

"Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия выступает категорически против этого", - передаёт агентство Infox слова главы венгерского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало Накануне.RU, после взрыва в здании Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгород были направлены патрули ОБСЕ.