Роскомнадзор вновь пригрозил Telegram блокировкой

Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"На основании ст. 15.4 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации" Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации", - сообщили в ведомстве.

Роскомнадзор заблокирует доступ к мессенджеру, если он не предоставит спецслужбам в течение 15 дней ключи для декодирования сообщений.

Напомним, сегодня Верховный суд России отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей.

Ранее ФСБ уточнила срок, за который интернет-компании должны успеть поделиться с ней ключами для декодирования сообщений пользователей. Им отводится на это не больше десяти дней.

Напомним, мировой суд судебного участка 383 Мещанского района Москвы вынес решение о штрафе мессенджера на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. На это судебное решение представители Telegram позже подали апелляционную жалобу. 12 декабря Мещанский суд Москвы признал это решение законным.

В конце июня прошлого года Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию.