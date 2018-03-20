Весеннее обострение? Тюменские депутаты озаботились душевным здоровьем горожан и устроили перепалку

Эмоциональной дискуссией закончилось обсуждение вопроса о передаче муниципального санатория-профилактория "Жемчужный" в областную собственность. Как передает корреспондент Накануне.RU, хозяйственный по своей сути вопрос во время заседания комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству Тюменской городской думы плавно перерос в вопрос о душевном состоянии горожан.

Начиная полемику, народные избранники возмутились очередной передачей городской собственности в ведение области. Спикер комиссии Юрий Баранчук даже поставил вопрос о целесообразности такого шага и поинтересовался, не будет ли потеряна для Тюмени медицинская услуга реабилитации больных. Чиновники честно признались, что здание санатория нужно для расширения площадей областной психиатрической больницы, которая в настоящее время испытывает нехватку мест.

Так, директор городского департамента здравоохранения Игорь Крючков заверил, что речь идет лишь об "оптимизации" учреждений и пообещал, что "весь спектр услуг сохраниться в полном объеме".

Впрочем, ответ не устроил представителей ЛДПР. Депутат Мурат Тулебаев выразил опасение, что очередное отчуждение собственности города неприемлемо. "Чем потом мы будем распоряжаться, если мы опять все отдаем области, какие функции тогда останутся у нас", - разразился он.

Более откровенно пояснил действия администрации сам директор санатория Олег Овчинников. Он честно посетовал, что муниципалитет в последнее время скудно финансирует учреждение, а льготной городской квоты на оказание помощи 700 больным в год едва хватает, чтобы заполнять здание даже на половину его возможностей.

"Учреждение не эффективно работает", - подчеркнул он и добавил, что уже давно взаимодействуют с региональной властью и в целом их деятельность "невозможна в рамках муниципальных полномочий". Поэтому часть помещений будет отдана непосредственно психиатрической больнице, а само учреждение станет ее филиалом.

Затем у некоторых депутатов закрались подозрения, что расширение связано с ухудшающейся обстановкой с душевным здоровьем горожан. "А не увеличивается ли число психически больных людей", - поинтересовался коммунист Динар Абукин, чем вызвал гнев председателя комиссии.

"Я вынужден остановить этот диалог — это не наш вопрос. Давайте вернемся к теме передачи имущества", - упрекнул Баранчук своего коллегу, но взяв паузу предположил, что никакой конспирологии тут нет, и попросту идет "естественный процесс расширения города".

Глава фракции КПРФ "наезда" не понял и пошел в контратаку. "Я как депутат имею полное право задавать вопросы, а впредь я попрошу мои вопросы не комментировать и прерывать мое слово. По факту - это увеличение психиатрической больницы, и я хотел бы услышать статические данные о причинах и обосновании проблемы, связанных с психическими проблемами. Это страшная болезнь", - возмутился он.

После этой реплики слово для вопроса взял депутат Игорь Ракша, который очень развеселил присутствующих в зале и придал дискуссии "весенней атмосферы".

"Я хотел бы спросить [у директора департамента здравоохранения, прим.ред.] является ли шизофренией раздвоение сознания истории у людей? Некоторые Хохрякова героизируют, а ведь он убийца. Это болезнь или нет", - ошарашил всех Ракша, который в последнее время добивается переименования тюменских улиц.

Впрочем, глава департамента здравоохранения Крючков проявил хладнокровие и сообщил, что он "не является специалистом в данной области".

А спикер комиссии вынужден был в очередной раз делать замечание непослушным коллегам.

В итоге члены думской комиссии остались недовольны ответами чиновников и посоветовали им предоставить больше обоснованных данных о необходимости передачи санатория, но вопрос все же вынесли на заседание муниципальной думы.