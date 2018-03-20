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20.03.2018
политика  |  комментариев: 2
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;
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Весеннее обострение? Тюменские депутаты озаботились душевным здоровьем горожан и устроили перепалку
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комиссия по ЖКХ Тюменской городской думы (2018) | Фото: Накануне.RU

Эмоциональной дискуссией закончилось обсуждение вопроса о передаче муниципального санатория-профилактория "Жемчужный" в областную собственность. Как передает корреспондент Накануне.RU, хозяйственный по своей сути вопрос во время заседания комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству Тюменской городской думы плавно перерос в вопрос о душевном состоянии горожан.

Начиная полемику, народные избранники возмутились очередной передачей городской собственности в ведение области. Спикер комиссии Юрий Баранчук даже поставил вопрос о целесообразности такого шага и поинтересовался, не будет ли потеряна для Тюмени медицинская услуга реабилитации больных. Чиновники честно признались, что здание санатория нужно для расширения площадей областной психиатрической больницы, которая в настоящее время испытывает нехватку мест.

Так, директор городского департамента здравоохранения Игорь Крючков заверил, что речь идет лишь об "оптимизации" учреждений и пообещал, что "весь спектр услуг сохраниться в полном объеме".

Впрочем, ответ не устроил представителей ЛДПР. Депутат Мурат Тулебаев выразил опасение, что очередное отчуждение собственности города неприемлемо. "Чем потом мы будем распоряжаться, если мы опять все отдаем области, какие функции тогда останутся у нас", - разразился он.

Мурат Тулебаев, депутат Тюменской городской думы от ЛДПР(2018)|Фото: Накануне.RU

Более откровенно пояснил действия администрации сам директор санатория Олег Овчинников. Он честно посетовал, что муниципалитет в последнее время скудно финансирует учреждение, а льготной городской квоты на оказание помощи 700 больным в год едва хватает, чтобы заполнять здание даже на половину его возможностей.

директор санатория "Жемчужный", Тюмень, Олег Овчинников(2018)|Фото: Накануне.RU

"Учреждение не эффективно работает", - подчеркнул он и добавил, что уже давно взаимодействуют с региональной властью и в целом их деятельность "невозможна в рамках муниципальных полномочий". Поэтому часть помещений будет отдана непосредственно психиатрической больнице, а само учреждение станет ее филиалом.

Затем у некоторых депутатов закрались подозрения, что расширение связано с ухудшающейся обстановкой с душевным здоровьем горожан. "А не увеличивается ли число психически больных людей", - поинтересовался коммунист Динар Абукин, чем вызвал гнев председателя комиссии.

"Я вынужден остановить этот диалог — это не наш вопрос. Давайте вернемся к теме передачи имущества", - упрекнул Баранчук своего коллегу, но взяв паузу предположил, что никакой конспирологии тут нет, и попросту идет "естественный процесс расширения города".

Динар Абукин, депутат Тюменской городской думы от КПРФ(2018)|Фото: Накануне.RU

Глава фракции КПРФ "наезда" не понял и пошел в контратаку. "Я как депутат имею полное право задавать вопросы, а впредь я попрошу мои вопросы не комментировать и прерывать мое слово. По факту - это увеличение психиатрической больницы, и я хотел бы услышать статические данные о причинах и обосновании проблемы, связанных с психическими проблемами. Это страшная болезнь", - возмутился он.

После этой реплики слово для вопроса взял депутат Игорь Ракша, который очень развеселил присутствующих в зале и придал дискуссии "весенней атмосферы".

"Я хотел бы спросить [у директора департамента здравоохранения, прим.ред.] является ли шизофренией раздвоение сознания истории у людей? Некоторые Хохрякова героизируют, а ведь он убийца. Это болезнь или нет", - ошарашил всех Ракша, который в последнее время добивается переименования тюменских улиц.

Впрочем, глава департамента здравоохранения Крючков проявил хладнокровие и сообщил, что он "не является специалистом в данной области".

директор санатория "Жемчужный", Тюмень, Олег Овчинников(2018)|Фото: Накануне.RU

А спикер комиссии вынужден был в очередной раз делать замечание непослушным коллегам.

В итоге члены думской комиссии остались недовольны ответами чиновников и посоветовали им предоставить больше обоснованных данных о необходимости передачи санатория, но вопрос все же вынесли на заседание муниципальной думы.

Юрий Баранчук, председатель комиссии Тюменской городской думы по ЖКХ(2018)|Фото: Накануне.RU

Другие новости по темам: психиатрическая больница, депутаты, тюменская городская дума, собственность, санаторий жемчужный
20.03.2018 13:20 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
15:20 Екб


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Весеннее обострение? Тюменские депутаты озаботились душевным здоровьем горожан и устроили перепалку
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