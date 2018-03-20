В ближайшую субботу, 24 марта, в Екатеринбурге не будут работать несколько станций метро. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующие объявления появились на входных дверях подземки.

"24 марта 2018 года с 09.00 до 11.30 закрывается движение электропоездов от станции "Площадь 1905 года" до станции "Ботаническая" в обоих направлениях. Движение электропоездов от станции "Проспект Космонавтов" до станции "Площадь 1905 года" сохраняется. Приносим извинения за доставленные неудобства", - гласит объявление.

Отметим, что по некоторым данным на утро 24 марта назначен снос недостроенной екатеринбургской телебашни. В самом метро никак не комментируют закрытие станций и не называют причину.