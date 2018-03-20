В Югре прокуратура заставила главу района заплатить 4,5 миллиона по муниципальному контракту

В Югре прокуратура добилась оплаты администрацией Березовского района муниципального контракта, передает корреспондент Накануне.RU.

К следователям обратились представители "ПромНефтеСтрой". Они рассказали, что районные власти не торопятся оплачивать работы по муниципальному контракту. В 2015 г. компания делала проектную и рабочую документацию на объект водоочистных сооружений.

Администрация не заплатила организации 4 млн 500 руб. ни в срок, ни после того, как в ситуацию вмешался Арбитраж. Прокурор потребовал от главы района заплатить. Только после этого он сделал платеж, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.