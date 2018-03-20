Интернет впервые может обогнать телевидение по рекламным доходам в 2018 году

В 2018 году интернет, скорее всего, станет первым медиа в России по рекламным доходам, пишут "Ведомости".

Как заявил сопредседатель комитета Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) по исследованиям, аудиту и рекламным технологиям Сергей Веселов, два основных сегмента – телевидение и интернет – составляют более 80%, на рынках других стран этот показатель равен примерно 70%.

По итогам прошлого года эти два сегмента почти сравнялись с незначительным интервалом. "Я думаю, по итогам 2018 года свершится то, чего так долго ждали представители индустрии интернета. Если ничего неожиданного не случится, интернет станет первым медиа, как и в большинстве стран мира", - заявил Веселов.

Крупнейшим медиа на российском рынке остается телевидение: в прошлом году на продвижение на ТВ рекламодатели потратили 170,9 млрд рублей. Это на 13% больше по сравнению с 2016 годом.

Расходы рекламодателей на рекламу в интернете в прошлом году выросли на 22% до 166 млрд рублей, подсчитали специалисты некоммерческого партнерства содействия развитию интерактивной рекламы IAB Russia и АКАР. В 2016 году доходы росли почти так же – на 21%.

Самый крупный сегмент интернет-рекламы – реклама в поиске. На нее затраты выросли на 25% до 73 млрд рублей. На рекламу в социальных сетях, мобильных приложениях компании потратили 58,9 млрд рублей, это на 19% больше по сравнению с 2016 годом.