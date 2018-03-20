Прикамская полиция поддержала введение наказания за семейное дебоширство

В законе имеется правовой пробел, не позволяющий привлекать лиц к ответственности за так называемое "семейное дебоширство". Действующие нормы не позволяют привлекать к ответственности тех, кто нарушает правопорядок не в общественном месте, а в жилом помещении, пишет в отчете, направленном в заксобрание Пермского края, начальник ГУ МВД по региону Виктор Кошелев.

Он отмечает, что такой возможности не дает и региональное законодательство. Действие статьи закона Пермского края об административных правонарушениях, предусматривающей административную ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере приостановлено решением суда по инициативе прокуратуры.

"На федеральном уровне законопроект №545442-6 "О внесении изменений в статью 20.1 КоАП РФ", предусматривающий ответственность за совершение хулиганских действий в жилом секторе, внесен в Государственную Думу 11 июня 2014 г., однако до настоящего времени нс рассмотрен", - пишет Кошелев.