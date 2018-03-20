"Острота проблемы на сегодняшний день снята". Борис Дубровский обсудил с инвесторами строительство гостиниц к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске

Губернатор Борис Дубровский провел встречу с бизнесменами, которые ведут строительство и реконструкцию в Челябинске гостиниц для размещения участников саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Участники обсудили ход возведения новых отелей и президентских номеров, реконструкцию существующих объектов для размещения гостей и официальных делегаций. Всего Челябинску предстоит принять и разместить около 5 тыс. человек.

"У нас не вызывает беспокойства размещение гостей-участников саммитов. В Челябинске все запланированные для этого объекты будут достроены. Можно с уверенностью сказать, что острота проблемы на сегодняшний день снята. Думаю, уже в мае текущего года мы совещание рабочей группы проведем непосредственно на этих объектах, посмотрим, как возводятся здания гостиниц, как идет реконструкция", – отметил губернатор.