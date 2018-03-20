В Екатеринбурге жильцы пятиэтажки заявили о "рейдерском захвате"

В Екатеринбурге жители пятиэтажного дома по улице Волгоградская, 45 обратились с открытым письмом к заместителю Генерального прокурора России Юрию Пономареву и руководителю приемной президента РФ в УрФО Сергею Мореву. Люди утверждают, что их дом подвергся "рейдерскому захвату", передает корреспондент Накануне.RU.

Как говорится в письме (есть в распоряжении редакции), "без согласия собственников наш дом буквально забрала себе контора "УЖКХ Ленинского района", тогда как наш дом ранее обслуживался УК "Стандарт" и нас все устраивало".

Жильцы утверждают, что представители УК "УЖКХ Ленинского района" в начале февраля провели собрание с собственниками квартир - поводом стало якобы обсуждение благоустройства детской площадки - и попросили подписать бюллетени по обсуждаемой теме. Однако, по данным жильцов, вместе с бюллетенями им дали на подпись документы о переходе их дома от УК "Стандарт" к "УЖКХ Ленинского района": в итоге подписи поставили представители 11 из 80 квартир.

"Отметим, что согласно данным федерального портала "Реформа ЖКХ", по адресу Волгоградская, 45 расположены два дома с разными кадастровыми номерами: Волгоградская, 45 (5-этажка, обслуживает УК "Стандарт") и Волгоградская, 45 "б" (9-этажка, под управлением ТСЖ "Волга"). В едином собрании принимали участие жильцы двух домов: с Волгоградской, 45 и Волгоградской, 45 "б", тогда как в документах, переданных в УК "Стандарт", представлены данные о проведении собрания с жителями как будто бы единого (одного) дома", - говорится в открытом письме.

Жильцы обратились в УК "Стандарт", где им сообщили, что считают перевод в другую УК незаконным, как и проведенное собрание собственников. После этого люди написали обращения в прокуратуру Ленинского района и департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, который никаких нарушений не нашел.

"Мы предполагаем, что такая позиция связана, видимо, с низкой профессиональной квалификацией сотрудников ведомства или с их халатным отношением к своим обязанностям. Просим вас разобраться в этой не совсем честной борьбе одной из городских УК за прибыль и отстоять наши права на законный выбор обслуживающей организации", - заключают авторы письма.

Ситуацию прокомментировали в "УЖКХ Ленинского района".

"Во-первых, управляющая компания никогда ничего не распространяет, потому что провести собрание дома могут только собственники. В этом доме собственники сами инициировали общее собрание, чтобы решить, в какую управляющую компанию им перейти, и приняли соответствующее решение. Все документы были переданы в орган лицензионного контроля, проверены и дом внесен нам в лицензию. После этого мы были обязаны приступить к управлению, что вчера и сделали", - рассказала Накануне.RU директор Валерия Чечерина.

По ее словам, есть жители, которые отказались от участия в собрании и не захотели голосовать.

"То, что они не поучаствовали, не влияет на принятое решение. Оно принимается большинством. Собственники двух-трех квартир не могут решать за весь дом. В этом доме не 80 квартир, а больше 200. В собрании поучаствовали 130 квартир. Люди боятся всего нового. Они очень давно находились в прошлой управляющей компании, больше 15 лет. Соседний дом в нашем управлении уже год. Думаю, через два-три месяца ситуация изменится, и даже те собственники, которые боятся переходить в новую управляющую компанию, поймут, что их опасения были напрасными", - заключила Валерия Чечерина.