В Кургане в разгар расследования уголовного дела экс-начальника УФСИН найден мертвым его бывший подчиненный

Уголовное дело, возбужденное в отношении экс-начальника УФСИН Зауралья Ильгиза Ильясова, не прошло мимо его подчиненных - накануне нашли мертвым его бывшего подчиненного, подполковника Олега Гринчика.

Трагедия произошла около 6 утра 19 марта, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

"Следственными органами СКР по Курганской области организована и проводится доследственная проверка по факту смерти помощника руководителя УФСИН России по Курганской области Олега Гринчика. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, следователем следственного отдела по Кургану проведен тщательный осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, в том числе причин произошедшего", - сообщили следователи.

Из собственных источников в УФСИН региона Накануне.RU стало известно, что под Гринчика начали "копать" правоохранительные органы - проверка связана с деятельностью подполковника во времена "правления" Ильясова.

"Он решил добровольно уйти из жизни, но не позориться. Сейчас, получается, опозорился еще больше", - отметил источник.

Как ранее сообщало Накануне.RU, следствие считает, что Ильясов получил взятки за ряд незаконных действий от руководителей коммерческих компаний, которые занимались строительством жилого многоквартирного дома для сотрудников уголовно-исполнительной системы Зауралья в селе Иковка Кетовского района Курганской области, а также других учреждений службы.