Песков прокомментировал отказ Трампа поздравить Путина с победой на выборах

В Кремле не считают недружественным шагом отсутствие поздравлений президенту РФ Владимиру Путину с победой на выборах от его коллеги из США Дональда Трампа.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков попросил журналистов "не сгущать" краски.

"Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно здесь ничего сгущать, это второе. Ну и третье, утро вечера мудренее", - цитирует Пескова "Интерфакс".

При этом Песков не смог сказать, поступало ли письменное поздравление от американской стороны. "Список очень большой - тот, что мы получаем по каналам МИДа", - сказал пресс-секретарь.

Ранее официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что телефонного звонка с поздравлениями российского лидера со стороны Трампа не планируется.