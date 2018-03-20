Эксперты: Арест Саркози связан с внутриполитической борьбой во Франции

Экс-президент Франции Николя Саркози задержан по делу о нарушениях в его предвыборной кампании. Обвинения в том, что её финансировал ливийский лидер Муаммар Каддафи, были выдвинуты ещё в 2012 г. В 2015 г. он уже давал показания в суде. Эксперты рассказали Накануне.RU, с чем может быть связан новый виток преследований бывшего французского президента.

"Понятно, что Каддафи деньги давал, но сейчас Саркози решили сделать козлом отпущения", - заметил научный руководитель Института прикладного востоковедения и африканистики Саид Гафуров. По его словам, идёт процесс усиления власти Макрона, в результате которого Франция станет совсем другой.

Левый публицист Исраэль Шамир также склонен считать, что ливийское вмешательство во французские выборы имело место: "Покойный Муаммар Каддафи ему помог, что потом не помогло самому Каддафи, когда Саркози выступил против него". Однако, как отметил эксперт, именно сейчас наступил тот момент, когда партия Саркози большой роли во Франции не играет, и стало возможно задействовать против него жесткие методы.

Во-вторых, обращает внимание Исраэль Шамир, подобное произошло в Италии, где Берлускони пошёл под суд, но "выкарабкался", и французское "глубинное государство" решило нейтрализовать бывшего лидера. При этом, даже то, что история с финансированием европейского президента африканским диктатором в очередной раз всплывёт наружу, не остановит недоброжелателей Саркози: "Иногда кажется, что какие-то вещи невыгодны, но, с другой стороны, суды действуют, когда есть возможность их задействовать. Я сужу по Израилю, где и премьер-министры идут под суд, и президент пошёл под суд, и даже в тюрьму".