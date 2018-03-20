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"Добавим американской деловитости – будет у нас новый Ленин XXI века" Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко рассказал об основных ошибках избирательной кампании, своих планах на будущее и перспективах левого движения в России.
20.03.2018
политика  |  комментариев: 2
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;
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Новости
20.03.2018 13:03 Мск (15:03 Екб)
политика | За рубежом
Эксперты: Арест Саркози связан с внутриполитической борьбой во Франции
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саркози николя кандидат в президенты франции (2007) | Фото: www.ump-valenciennes.org

Экс-президент Франции Николя Саркози задержан по делу о нарушениях в его предвыборной кампании. Обвинения в том, что её финансировал ливийский лидер Муаммар Каддафи, были выдвинуты ещё в 2012 г. В 2015 г. он уже давал показания в суде. Эксперты рассказали Накануне.RU, с чем может быть связан новый виток преследований бывшего французского президента.
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"Понятно, что Каддафи деньги давал, но сейчас Саркози решили сделать козлом отпущения", - заметил научный руководитель Института прикладного востоковедения и африканистики Саид Гафуров. По его словам, идёт процесс усиления власти Макрона, в результате которого Франция станет совсем другой.

Левый публицист Исраэль Шамир также склонен считать, что ливийское вмешательство во французские выборы имело место: "Покойный Муаммар Каддафи ему помог, что потом не помогло самому Каддафи, когда Саркози выступил против него". Однако, как отметил эксперт, именно сейчас наступил тот момент, когда партия Саркози большой роли во Франции не играет, и стало возможно задействовать против него жесткие методы.

Во-вторых, обращает внимание Исраэль Шамир, подобное произошло в Италии, где Берлускони пошёл под суд, но "выкарабкался", и французское "глубинное государство" решило нейтрализовать бывшего лидера. При этом, даже то, что история с финансированием европейского президента африканским диктатором в очередной раз всплывёт наружу, не остановит недоброжелателей Саркози: "Иногда кажется, что какие-то вещи невыгодны, но, с другой стороны, суды действуют, когда есть возможность их задействовать. Я сужу по Израилю, где и премьер-министры идут под суд, и президент пошёл под суд, и даже в тюрьму".

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20.03.2018 13:03 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:03 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.03.2018 10:57 Мск
Задержан экс-президент Франции Николя Саркози

Ранее 01.04.2015 11:40 Мск
Саркози дает показания по делу об избирательной кампании 2012 года








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Эксперты: Арест Саркози связан с внутриполитической борьбой во Франции
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