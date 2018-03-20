ФСБ задержала в Афганистане жителя Тверской области, финансировавшего террористов

Российские контрразведчики совместно с афганскими партнерами установили и задержали гражданина России, скрывавшегося в Афганистане.

Как сообщили Накануне.RU в ФСБ России, задержанный житель Тверской области причастен к финансированию террористической деятельности и вербовке рекрутов для участия в боевых действиях на стороне запрещенных международных организаций. Он был объявлен в международный розыск.

"Во взаимодействии НЦБ Интерпола МВД России 19 марта осуществлена контролируемая передача российской стороне задержанного, доставленного авиарейсом "Кабул – Москва", после чего он этапирован в Тверь для проведения дальнейших следственных действий и привлечения к уголовной ответственности", - отметили в ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, недавно ФСБ задержала четверых ямальцев - участников "спящей ячейки" запрещенного в России "Исламского государства".