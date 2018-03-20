В Челябинске пройдет пикет против полигона ТБО в Полетаево. Организаторы протестной акции подали уведомление в администрацию города.

"Во время проведения пикета будет производиться раздача информационных листовок об опасности данного полигона, а также производиться сбор подписей за запрет его строительства", - рассказали Накануне.RU организаторы пикета.

Пикет пройдет 24 марта в сквере Андреевского.

Напомним, челябинскую городскую свалку планируется закрыть к маю 2018 года. Закрытие будет поэтапное. Отходы будут временно вывозить на альтернативные полигоны ТКО в Полетаево и Копейске. С января 2018 года отходы бюджетных организаций вывозятся на полигон в Полетаево.

Новый полигон ТКО с мусороперерабатывающим комплексом планируется построить в 40 км от города.