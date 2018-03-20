В Перми на месте крушения Boeing 737 может появиться остановка электрички

"Пермская пригородная компания" запустила в социальных сетях опрос, касающися обустройства нового остановочного пункта "Мемориал", передает корреспондент Накануне.RU.

Появление новой остановки позволит сэкономить время в пути до Пермь-II, в среднем, от 30 минут. Вопрос будет рассмотрен также в краевом Министерстве транспорта.

Остановка может появиться на углу ул. Советской Армии и Самолетная неподалеку от памятного комплекса погибшим при крушении Boeing 737 в Перми в сентябре 2008 г.

Напомним, авиалайнер Boeing 737-500 авиакомпании "Аэрофлот-Норд" совершал регулярный пассажирский рейс SU821 по маршруту Москва—Пермь, но при заходе на посадку, не долетев приблизительно 11 километров до пермского аэропорта Большое Савино, лайнер рухнул на землю и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 88 человек — 82 пассажира и шесть членов экипажа.