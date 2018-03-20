Верховный суд РФ отклонил иск Telegram к ФСБ

Верховный суд России отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ РФ, устанавливающего процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей.

Представитель ФСБ, выступая в суде, заявила, что переписка российских пользователей в мессенджерах, в том числе в Telegram, не является охраняемой законом тайной.

По словам прокурора, "оснований для удовлетворения иска не имеется". Также он добавил, что приказ ФСБ принят в полномочном порядке и прошел регистрацию в Минюсте, передает РИА Новости.

Ранее ФСБ уточнила срок, за который интернет-компании должны успеть поделиться с ней ключами для декодирования сообщений пользователей. Им отводится на это не больше десяти дней.

Напомним, мировой суд судебного участка 383 Мещанского района Москвы вынес решение о штрафе мессенджера на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. На это судебное решение представители Telegram позже подали апелляционную жалобу.