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"Добавим американской деловитости – будет у нас новый Ленин XXI века" Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко рассказал об основных ошибках избирательной кампании, своих планах на будущее и перспективах левого движения в России.
20.03.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;
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Новости
20.03.2018 12:22 Мск (14:22 Екб)
общество | В России
Верховный суд РФ отклонил иск Telegram к ФСБ
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Telegram, Телеграм, мессенджер (2017) | Фото: appleinsider.ru

Верховный суд России отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ РФ, устанавливающего процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей.
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Представитель ФСБ, выступая в суде, заявила, что переписка российских пользователей в мессенджерах, в том числе в Telegram, не является охраняемой законом тайной.

По словам прокурора, "оснований для удовлетворения иска не имеется". Также он добавил, что приказ ФСБ принят в полномочном порядке и прошел регистрацию в Минюсте, передает РИА Новости.

Ранее ФСБ уточнила срок, за который интернет-компании должны успеть поделиться с ней ключами для декодирования сообщений пользователей. Им отводится на это не больше десяти дней.

Напомним, мировой суд судебного участка 383 Мещанского района Москвы вынес решение о штрафе мессенджера на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. На это судебное решение представители Telegram позже подали апелляционную жалобу.



Развитие сюжета: Ранее 20.03.2018 13:28 Мск
Роскомнадзор вновь пригрозил Telegram блокировкой

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20.03.2018 12:22 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:22 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.12.2017 11:54 Мск
Telegram оспорил в Верховном суде приказ ФСБ, грозящий ему блокировкой

Ранее 08.12.2017 06:38 Мск
ФСБ намерена получать ключи от электронной переписки за 10 дней








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Верховный суд РФ отклонил иск Telegram к ФСБ
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