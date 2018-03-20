Выписаны все пострадавшие при пожаре в общежитии Чусового

Из больниц выписаны трое пермяков, пострадавших в пожаре в общежитии Чусового. Таким образом, клиники покинули все жертвы трагедии, передает корреспондент Накануне.RU

"Последней пострадавший был выписан 16 марта", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь краевого минздрава Анастасия Хорошавцева.

Напомним, возгорание произошло ночью 27 февраля. Погибли шесть человек, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, в одной из квартир оставили включенной в сеть электроплитку. Рассматриваются и другие версии возникновения пожара. Огнеборцам о нем рассказали поздно, это способствовало распространению пламени. Восьмерых из 11 пострадавших выписали 6 марта.