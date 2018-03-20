Выписаны все пострадавшие при пожаре в общежитии Чусового

в этот день
20.03.18
13:43
В Екб.15:43
Прокуратуру просят разобраться с УГМК из-за сноса телебашни в Екатеринбурге
60% российских учителей недовольны своей зарплатой
Курганская певица написала песню про "дядю Вову". ВИДЕО
Главное
Задержан экс-президент Франции Николя Саркози

Тема дня
"Добавим американской деловитости – будет у нас новый Ленин XXI века" Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко рассказал об основных ошибках избирательной кампании, своих планах на будущее и перспективах левого движения в России.
20.03.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Грудинин считает прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве"
В Николаеве найден застреленным "герой АТО"
США ввели новые санкции в отношении россиян
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
"Не могу поступаться принципами!" 30 лет смелой попытке предотвратить распад СССР
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
Путин "думает" над тем, кто возглавит правительство РФ в его новый президентский срок
Путин после голосования рассказал, трудный ли был выбор
Голосование
За кого Вы проголосовали на выборах президента РФ?

Сергей Бабурин

Павел Грудинин

Владимир Жириновский

Владимир Путин

Ксения Собчак

Максим Сурайкин

Борис Титов

Григорий Явлинский

Испортил бюллетень

Не ходил на выборы


Результаты 701

Выписаны все пострадавшие при пожаре в общежитии Чусового
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

Из больниц выписаны трое пермяков, пострадавших в пожаре в общежитии Чусового. Таким образом, клиники покинули все жертвы трагедии, передает корреспондент Накануне.RU

"Последней пострадавший был выписан 16 марта", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь краевого минздрава Анастасия Хорошавцева.

Напомним, возгорание произошло ночью 27 февраля. Погибли шесть человек, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, в одной из квартир оставили включенной в сеть электроплитку. Рассматриваются и другие версии возникновения пожара. Огнеборцам о нем рассказали поздно, это способствовало распространению пламени. Восьмерых из 11 пострадавших выписали 6 марта.

Другие новости по темам: пожар, общежитие, Чусовой, уголовное дело, пострадавшие
20.03.2018 12:26 Мск | Михаил Лукашкин
14:26 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.03.2018 08:10 Мск
Восемь человек, пострадавших в смертельном пожаре в Чусовом, выписаны из больницы

Ранее 01.03.2018 12:55 Мск
Власти Прикамья дадут денег жителям Чусового, пострадавшим в пожаре в общежитии

Ранее 28.02.2018 16:24 Мск
Погорельцев чусовского общежития разместили в гостинице

Ранее 28.02.2018 08:33 Мск
Минздрав Прикамья: здоровье пострадавших на пожаре в Чусовом не вызывает опасений

Ранее 27.02.2018 15:59 Мск
В больницы Прикамья госпитализировали 11 человек из горевшего общежития в Чусовом

Ранее 27.02.2018 11:09 Мск
Пожар в общежитии Чусового, где сгорели шесть человек, мог произойти из-за включенной в сеть электроплитки

Ранее 27.02.2018 08:00 Мск
Четыре человека госпитализированы в Пермь из горевшего общежития в Чусовом

Ранее 27.02.2018 03:44 Мск
Шесть человек погибли в результате пожара в общежитии Пермского края








Добавить комментарий:

Выписаны все пострадавшие при пожаре в общежитии Чусового
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+