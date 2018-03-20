Президент Польши не будет поздравлять Путина с победой на выборах и не поедет на открытие ЧМ-2018

Президент Польши Анджей Дуда не будет слать поздравления в адрес президента России Владимира Путина по случаю победы на президентских выборах. Об этом заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский в эфире RMF FM.

Он отметил, что, по мнению Дуды, сейчас не подходящий момент для поздравлений. При этом Щерский не исключил, что Дуда направит формальное дипломатическое поздравление Путину по случаю инаугурации.

Также Дуда решил, что не будет участвовать в открытии чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в России, сообщил Щерский. Причины такого решения он не назвал.

Напомним, накануне стало известно, что Польша может выслать из страны российских дипломатов и ввести новые антироссийские санкции.