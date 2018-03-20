Президент Польши не будет поздравлять Путина с победой на выборах и не поедет на открытие ЧМ-2018

Президент Польши Анджей Дуда не будет слать поздравления в адрес президента России Владимира Путина по случаю победы на президентских выборах. Об этом заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский в эфире RMF FM.
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Он отметил, что, по мнению Дуды, сейчас не подходящий момент для поздравлений. При этом Щерский не исключил, что Дуда направит формальное дипломатическое поздравление Путину по случаю инаугурации.
Также Дуда решил, что не будет участвовать в открытии чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в России, сообщил Щерский. Причины такого решения он не назвал.
Напомним, накануне стало известно, что Польша может выслать из страны российских дипломатов и ввести новые антироссийские санкции.