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"Добавим американской деловитости – будет у нас новый Ленин XXI века" Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко рассказал об основных ошибках избирательной кампании, своих планах на будущее и перспективах левого движения в России.
20.03.2018
политика  |  комментариев: 2
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;
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Новости
20.03.2018 12:31 Мск (14:31 Екб)
политика | В России | За рубежом
Президент Польши не будет поздравлять Путина с победой на выборах и не поедет на открытие ЧМ-2018
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президент Польши Анджей Дуда, Польша, Дуда (2015) | Фото: onet.tv

Президент Польши Анджей Дуда не будет слать поздравления в адрес президента России Владимира Путина по случаю победы на президентских выборах. Об этом заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский в эфире RMF FM.
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Он отметил, что, по мнению Дуды, сейчас не подходящий момент для поздравлений. При этом Щерский не исключил, что Дуда направит формальное дипломатическое поздравление Путину по случаю инаугурации.

Также Дуда решил, что не будет участвовать в открытии чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в России, сообщил Щерский. Причины такого решения он не назвал.

Напомним, накануне стало известно, что Польша может выслать из страны российских дипломатов и ввести новые антироссийские санкции.

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20.03.2018 12:31 Мск | Евгений Чернышёв
14:31 Екб


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Президент Польши не будет поздравлять Путина с победой на выборах и не поедет на открытие ЧМ-2018
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