В Пермском крае стало больше убийств и изнасилований

В 2017 г. в Пермском крае зарегистрировано 439,9 тыс. преступлений, их количество снизилось на 12,1%, говорится в отчете начальника ГУ МВД по региону Виктора Кошелева, который будет представлен на заседании заксобрания в четверг.

На 10% сократилось количество тяжких и особо тяжких посягательств (до 8054). Однако на фоне снижения количества умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 10,9% (701), отмечен рост убийств на 5,9% (233) и изнасилований на 18,5% (128).

Меньше зафиксировано разбойных нападений (минус 10,4%) и грабежей (на 14,8%). В регионе зарегистрировано 16729 краж (минус 15,4%), из которых 892 - квартирных.

"В результате преступных посягательств погибли 618 человек, причинен тяжкий вред здоровью - 1031 (минус 13,6%)", - говорится в отчете.