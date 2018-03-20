Польские националисты сожгли у посольства Украины портреты Бандеры и Шухевича

Польские националистические организации провели 19 марта под посольством Украины в Варшаве акцию, на которой сожгли портреты украинских нацистских лидеров Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом написал в Facebook один из участников акции польский депутат Роберт Винницки от партии "Движение народное".

По его словам, акция стала прямым ответом на марш украинских нацистов во Львове две недели назад. Шухевича он назвал ответственным за геноцид поляков на Волыни. Митингующие держали огромный плакат, на котором было написано: "Бандеровец не есть мой брат".

Посольство Украины в Польше выступило с осуждением акции из-за "антиукраинской пропаганды". Там не нашли лучше, чем заявить, что польские националисты "действуют в интересах Кремля".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 4 марта во Львове прошло факельное шествие украинских нацистов, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего УПА (запрещена в России, - прим.) Романа Шухевича. Шествие стало ответом на принятый в Польше закон об ответственности за отрицание преступлений украинских нацистов и пропаганду этой идеологии.