В Госдуме перед ЧМ-2018 посоветовали Исландии руководствоваться своими, а не чужими интересами

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал информацию о возможном бойкоте Чемпионата мира по футболу-2018 чиновниками Исландии.

Островному государству стоит больше думать о своих интересах, отметил Дегтярев в комментарии Накануне.RU.

Ранее портал icenews.is сообщил, что правительство страны может поддержать британских чиновников и бойкотировать турнир в России. При этом министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор Торзарсон отметил, что решение еще не принято.

"Можно только посочувствовать исландским чиновникам, они бы с удовольствием поболели за свою сборную, – отметил председатель думского комитете. – Печально, что Исландию втягивают в информационную и политическую войну против России в качестве расходного материала. Так, например, сегодня Украина критикует ЧМ в России. Но давайте вспомним, как киевская власть активно осуждала действия британских функционеров, которые также по политическим мотивам объявили бойкот чемпионата Европы по футболу 2012 на Украине".

"Хотелось бы пожелать властям Исландии при принятии решений руководствоваться своими, а не чужими национальными интересами", - заключил Дегтярев.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания планирует пересмотреть формат участия в ЧМ-2018, если будет доказана причастность Москвы к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.