Челябинск посетит бывший вице-премьер правительства РФ Виктор Христенко

Завтра, 21 марта, бывший вице-премьер правительства РФ Виктор Христенко проведет в Челябинске заседание Наблюдательного совета Южно-Уральского государственного университета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЮУрГУ.

"В повестке заседания вопросы о распоряжении имуществом и обсуждение плана финансово-хозяйственной деятельности вуза", - говорится в сообщении.

Наблюдательный совет университета был создан в 2015 году после того как ЮУрГУ стал участником Проекта 5-100 по повышению конкурентоспособности ведущих российских вузов. В его состав вошли представители государственных органов и общественных организаций, признанные эксперты в различных областях. Соответствующий приказ об этом подписала министр образования и науки РФ Ольга Васильева.