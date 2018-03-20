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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Ждать ли прорыва от встречи Трампа и Ким Чен Ына? Ким заявил о готовности к переговорам с Мун Чжэ Ином и Дональдом Трампом. Более того, допускается, что северокорейский лидер может провести эти переговоры на южнокорейской стороне границы. Так чего можно ждать от дипломатического прорыва КНДР и как на нём могут сказаться отношения между Вашингтоном и Пекином?
20.03.2018
политика ;
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В Екатеринбурге из-за повреждения трубопровода в жилых домах, школах и детсадах снижено отопление
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(2005) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге ликвидируют аварию на теплосетях. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, повреждение трубопровода произошло сегодня на улице Стахановская.

В ликвидации аварии на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм задействованы две ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании в составе 15 человек и четыре единицы спецтехники. Также на месте работает оперативная группа МЧС.

"В зоне снижения параметров теплоснабжения 28 жилых домов, четыре детских сада, две школы и административное здание. Социально-значимые объекты функционируют в штатном режиме. На месте ведутся раскопочные работы, по их окончании будет определен срок ремонтных работ", - уточнили в ведомстве.

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20.03.2018 11:52 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:52 Екб


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В Екатеринбурге из-за повреждения трубопровода в жилых домах, школах и детсадах снижено отопление
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