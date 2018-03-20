В Екатеринбурге из-за повреждения трубопровода в жилых домах, школах и детсадах снижено отопление

В Екатеринбурге ликвидируют аварию на теплосетях. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, повреждение трубопровода произошло сегодня на улице Стахановская.

В ликвидации аварии на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм задействованы две ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании в составе 15 человек и четыре единицы спецтехники. Также на месте работает оперативная группа МЧС.

"В зоне снижения параметров теплоснабжения 28 жилых домов, четыре детских сада, две школы и административное здание. Социально-значимые объекты функционируют в штатном режиме. На месте ведутся раскопочные работы, по их окончании будет определен срок ремонтных работ", - уточнили в ведомстве.