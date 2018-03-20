Ущерб от экономических преступлений в Прикамье превысил 4,3 млрд рублей

Сумма ущерба по экономическим преступлениям, совершенным в Пермском крае в 2017 г., составила 4,31 млрд руб. Данные содержатся в отчете начальника ГУ МВД по региону Виктора Кошелева. Документ будет представлен депутатам заксобрания Прикамья в четверг, передает корреспондент Накануне.RU.

За год в Пермском крае совершено 1770 преступлений экономической направленности, в том числе 900 тяжких и особо тяжких, 464 - в крупном и особо крупном размере. Общее количество снизилось на 2,5% по сравнению с 2016 г. Виновные установлены по 1173 уголовным делам.

Также в Прикамье в 2017 г. выявлено 167 фактов взяточничества с учетом мелких взяток.

По данным полиции, большая часть ущерба, причиненного экономическими преступлениями, уже возмещена. Виновные вернули 73,8% суммы.