Пассажиров, прилетевших в Екатеринбург из Таиланда, госпитализировали

Несколько пассажиров, прилетевших сегодня ночью в аэропорт "Кольцово" из Таиланда, были госпитализированы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области, у пассажиров этого рейса выявлены признаки инфекционного заболевания.

Самолет рейса RL-8572 вылетел из аэропорта "Утапао" города Паттайя и приземлился в "Кольцово" с задержкой почти на сутки.

Как сообщили в пресс-службе "Кольцово", 10 человек по прилету обратились за помощью к медикам аэропорта с жалобами на недомогание.

"Им была оказана необходимая помощь. В отношении пассажиров рейса санитарной службой и медиками аэропорта был проведен комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий", - уточнили в пресс-службе.

Специалисты Роспотребнадзора провели ряд необходимых мероприятий по дезинфекции воздушного судна, а также для проведения лабораторного исследования отобраны пробы бортового питания, изготовленного в Таиланде.

"Выявлены пять пассажиров с признаками инфекционного заболевания и направлены на госпитализацию. Госпитализированы трое человек, двое от госпитализации отказались. Поставлен предварительный диагноз "острая кишечная инфекция". Для проведения лабораторных исследований, с целью установления возбудителя заболеваний, от заболевших отобран клинический материал", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.

Остальные пассажиры этого лайнера были отпущены под медицинское наблюдение.

Роспотребнадзор будет следить за ситуацией.